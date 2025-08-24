В Германии нашли могилу украинского наемника

РИА Новости: В Германии нашли могилу наемника Феррара, воевавшего за Украину

Недалеко от Штутгарта на юго-западе ФРГ была обнаружена могила наемника, служившего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Димитриос Феррара был похоронен в ноября 2024 года, сообщает РИА Новости.

До вступления в ряды ВСУ Феррара жил в городе Бад-Вильдбад в часе езды от Штутгарта. На кладбище города находится его могила с кремированными останками. Мужчина погиб в возрасте 38 лет.

На могиле заметили два надгробия: там же расположен прах младшего брата Феррара, умершего в 2019 году. У наемника осталась дочь: на месте захоронения находится лампада с надписью «Папа, ты всегда будешь в нашем сердце».

Предполагается, что Феррара погиб при боях в Донецкой народной республике (ДНР). Один из бывших «коллег» Феррара по саперному делу в социальной сети для поиска работы Linkedin отметил, что мужчина погиб 15 мая 2024 года. Также известно, что тот обучал военнослужащих ВСУ.

Ранее в Германии нашли могилу наемника Штефана Роланда Пури, воевавшего на Украине. Ее обнаружили близ Нюрнберга.