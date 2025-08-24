Мир
24 августа 2025

В Германии опубликовали секретные документы об идее вступления России в НАТО

Spiegel: Германия в 1990-е решительно выступала против вступления РФ в НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Reinhard Krause / File Photo / Global Look Press

В 1994 году президенты США и России Билл Клинтон и Борис Ельцин всерьез обсуждали вопрос присоединения РФ к НАТО, однако против этого выступили страны Европы, особенно Германия. Секретные документы опубликовало немецкое издание Der Spiegel.

Журнал проанализировал несколько конфиденциальных документов, среди которых письмо канцлера ФРГ Гельмута Коля Клинтону, доклады немецких дипломатов в РФ и США, а также служебные бумаги главы немецкого МИД Клауса Кинкеля. Германия и страны Европы выступили против идеи Клинтона присоединить Россию к НАТО, боясь утратить «страховку от российской нестабильности» и полагая, что «демократической и безопасной» Москве нет места в альянсе.

Другой причиной невозможности реализации этой идеи назвали необходимость защищать РФ на границе с Китаем и Монголией, что было «немыслимо». Тогдашний министр обороны ФРГ Фолькер Рюэ посчитал возможное вступление России в альянс «свидетельством его конца».

До этого стало известно, что Клинтон был готов рассмотреть возможность вступления России в НАТО. «Внутренние соображения в России пока этого не позволят, но со временем Россия должна быть членом всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира», — говорил он.

