01:28, 22 августа 2025Мир

Экс-президент США был готов рассмотреть возможность вступления России в НАТО

Клинтон заявлял, что был готов рассмотреть возможность вступления России в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Larry Downing / Reuters

42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон заявлял главе РФ Владимиру Путину, что готов рассмотреть возможность вступления России в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы американского правительства, опубликованные на сайте Архива национальных служб безопасности (National Security Archive).

«Я серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО. Я понимаю, что внутренние соображения в России пока этого не позволят, но со временем Россия должна быть членом всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира», — говорил Клинтон.

Высказываясь о позиции бывшего президента США по вступлению России в НАТО, российский лидер рассказывал, что Клинтон сначала называл возможность вступления РФ альянс интересной идеей, но после разговора со своей командой изменил позицию.

Ранее Билл Клинтон рассказал, что предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО. Экс-президент США также заявил о развитии отношений между НАТО и Россией в 1990-е годы.

