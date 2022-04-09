Билл Клинтон рассказал о приглашении России в НАТО

Экс-президент США Клинтон рассказал о предложениях Ельцину и Путину членства России в НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, что предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО. О приглашении вступить в Североатлантический альянс он написал в колонке для издания Atlantic.

Предложения Клинтона

Экс-президент заявил о развитии отношений между НАТО и Россией в 1990-е годы. Он отметил участие Москвы в программе «Партнерство во имя мира», заключение Основополагающего акта Россия — НАТО, финансирование США вывода российских войск из Прибалтики. Кроме того, Клинтон заявил, что Россия и альянс совместно участвовали в ряде миротворческих операций.

Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину Билл Клинтон экс-президент США

При этом бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм заявил, что Россия не является такой страной, какой она была в 1990-е годы. По его словам, США пользовались слабостью России в тот период для расширения НАТО.

Путин о вступлении России в НАТО

В конце февраля 2022 года президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны раскрыл реакцию США на запрос России в 2000 году о вступлении в НАТО. Он сообщил, что в ходе последнего визита Клинтона в Россию он спросил его, как Америка отнесется к членству страны в альянсе.

Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны Владимир Путин президент России

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вышло в 2017 году, Путин также упоминал о визите Клинтона в Россию. По его словам, лидер США ответил согласием на вступление России в НАТО. «Что же, я не против», — сказал Клинтон, после его американская делегация забеспокоилась.

В том же интервью Стоуну Путин называл НАТО «внешнеполитическим инструментом Соединенных Штатов», где «нет союзников, там есть только вассалы», которые с трудом противостоят давлению. Он заявил, что Москву «беспокоит практика принятия решений» в альянсе и необходимость принимать контрмеры.

О расширении НАТО

Клинтон также прокомментировал заявления о том, что США «игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию». Подобные комментарии он назвал ложными, однако признал, что НАТО расширялась на восток несмотря на возражения Москвы. Такую позицию альянса 42-й президент США посчитал «правильной».

Я прилагал максимум усилий, чтобы помочь России сделать правильный выбор и стать великой демократией 21 века Билл Клинтон экс-президент США

Клинтон заявил, что допускал возобновление конфликта. Но его развитие в большей степени зависело не от НАТО, а от того, «останется ли Россия демократической страной и что она будет считать величием в 21 веке».

Против движения на восток

В конце ноября Путин посетовал на отсутствие здравого ответа на вопрос о расширении НАТО. По его мнению, эйфория от победы в холодной войне побудила альянс двигаться на восток. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение НАТО вопросом жизни и смерти для России.

Президент заявил, что Москва категорически против расширения альянса на восток. Он заверил, что Россия примет военно-технические меры в случае приближения НАТО к своим границам.

Реакция НАТО и США

Глава НАТО Йенс Столтенберг отверг заявление Путина о расширении альянса. Он напомнил, что в учредительном договоре альянса указано, что любая страна может стать членом организации. По словам главы НАТО, партнеры категорически отрицают подобные обещания.

В США сочли расширение НАТО на восток нарушением обещания президенту СССР Михаилу Горбачеву. С таким мнением выступил профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни.

30 стран входят в состав НАТО

Бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор назвал продвижение НАТО к границам России главной ошибкой США со времен Второй мировой войны. По его мнению, американские власти не делают выводов и ничего не помнят.