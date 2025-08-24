В Крыму ответили на слова Зеленского об «одной семье»

Депутат Госдумы Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского о Крыме

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием заявление Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, как якобы «украинской территории» и «одной семье». Шеремет высказался об этом в разговоре с РИА Новости.

«Крым и наши исторические регионы вернулись домой в Россию, в свою страну. А слова Зеленского — лицемерие и подлость, попытка оправдать свои преступления в отношении Украины и мирных людей», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы добавил, что Зеленский понесет наказание за свои военные преступления. Как указал Шеремет, Зеленский не имеет права говорить от лица украинского народа, и его заявления являются пустыми словами, написанными «под диктовку западных кураторов».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов ответил на заявление Владимира Зеленского о том, что Крым и новые регионы России якобы являются украинской территорией.