16:11, 24 августа 2025Россия

Рогов ответил на слова Зеленского о статусе Крыма и новых регионов России

Рогов назвал цинизмом слова Зеленского о статусе Крыма и новых регионов России
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Севастополь

Севастополь. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым и новые регионы России якобы являются украинской территорией. Его цитируют РИА Новости.

В беседе с журналистами политик заявил, что считает слова лидера Украины о статусе Крыма и новых территорий России, произнесенные в видеообращении по случаю Дня независимости страны, цинизмом и алчностью. «Зеленский говорит об одной семье и тут же отдает приказы обстреливать мирные города и наносить удары по мирным жителям Крыма, Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Видимо, у Зеленского извращенное понимание семейных ценностей», — подчеркнул он.

По мнению Рогова, Зеленскому нужны эти территории исключительно для того, чтобы распродать их ресурсы и активы западным компаниям.

Ранее Рогов раскритиковал Зеленского за слова о том, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей якобы хранят у себя украинские флаги. По его словам, украинский лидер живет в мире иллюзий и лжи.

