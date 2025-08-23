Рогов назвал ложью слова Зеленского о флаге Украины в новых регионах России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей якобы хранят у себя украинские флаги. На эту тему сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов поговорил с РИА Новости.

В беседе с журналистами политик назвал слова Зеленского ложью. По его словам, украинский лидер живет в мире иллюзий и лжи. «Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины», — отметил Рогов, который сам является уроженцем Запорожья.

Ранее Рогов рассказал о состоянии Зеленского после саммита на Аляске. «Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем», — подчеркнул он.