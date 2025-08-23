Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:51, 23 августа 2025Россия

Рогов ответил на слова Зеленского о якобы флагах Украины в новых регионах России

Рогов назвал ложью слова Зеленского о флаге Украины в новых регионах России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей якобы хранят у себя украинские флаги. На эту тему сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов поговорил с РИА Новости.

Материалы по теме:
Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Незабытое староеУкраина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
23 мая 2019
Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Минские недоговоренностиЗеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
27 апреля 2020

В беседе с журналистами политик назвал слова Зеленского ложью. По его словам, украинский лидер живет в мире иллюзий и лжи. «Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины», — отметил Рогов, который сам является уроженцем Запорожья.

Ранее Рогов рассказал о состоянии Зеленского после саммита на Аляске. «Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блогера Арсена Маркаряна задержали

    Рогов ответил на слова Зеленского о якобы флагах Украины в новых регионах России

    Овечкин назвал цель в жизни

    Раскрыты подробности задержания блогера Арсена Маркаряна

    В Армении началась акция протеста против российской военной базы в Гюмри

    Иностранцы в беседе с блогершей назвали главные отличия россиянок от европеек

    Россиян предупредили о коварстве одной распространенной патологии сердца

    В Грузии глава Службы госбезопасности ушел в отставку

    Еще три украинских беспилотника сбили в российском регионе

    В ЕС подсчитали переданные Украине доходы от замороженных активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости