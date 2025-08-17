Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 17 августа 2025Бывший СССР

Рогов рассказал о состоянии Зеленского после саммита на Аляске

Рогов: Саммит на Аляске загнал Зеленского в угол
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Встреча президентов России и Соединенных Штатов на Аляске загнала украинского лидера Владимира Зеленского в угол. Он становится единственной преградой для достижения мира на Украине, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем», — отметил политик.

По мнению Рогова, появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о необходимости достичь реального продолжительного мира, который не станет «еще одной паузой между российскими вторжениями». После своего разговора с Дональдом Трампом он дополнительно скорректировал позиции по этому вопросу с европейскими лидерами.

Вечером 15 августа Трамп на Аляске провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

    Рогов рассказал о состоянии Зеленского после саммита на Аляске

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    На Западе высказались о российских войсках

    В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    В Черниговской области прогремел взрыв

    Два штата отправили нацгвардию в Вашингтон

    В России запретили три песни Гуфа

    Автогонщик рассказал о скрытых причинах быстрого расхода масла

    В российском регионе восстановили движение поездов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости