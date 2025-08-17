Рогов рассказал о состоянии Зеленского после саммита на Аляске

Рогов: Саммит на Аляске загнал Зеленского в угол

Встреча президентов России и Соединенных Штатов на Аляске загнала украинского лидера Владимира Зеленского в угол. Он становится единственной преградой для достижения мира на Украине, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем», — отметил политик.

По мнению Рогова, появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о необходимости достичь реального продолжительного мира, который не станет «еще одной паузой между российскими вторжениями». После своего разговора с Дональдом Трампом он дополнительно скорректировал позиции по этому вопросу с европейскими лидерами.

Вечером 15 августа Трамп на Аляске провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось.