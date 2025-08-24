Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 24 августа 2025Россия

В Минобороны России раскрыли цели атак по объектам Украины

Минобороны России: ВС РФ поразили место хранения ракет «Сапсан» и склад БПЛА
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам Украины. Цели атак журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракеты и артиллерия России поразили место хранения ракет «Сапсан», цех производства и склад беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 146 районах.

Ранее были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и обеспечивающие их работу объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов и склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров прокомментировал условия Зеленского для ведения переговоров по Украине

    Доннарума перейдет в «Манчестер Сити»

    Канада вооружит Украину на миллиард долларов

    В Минобороны России раскрыли цели атак по объектам Украины

    МИД России рассказал о планах Запада сорвать урегулирование конфликта

    Россия снизила закупки одной китайской продукции

    Умер звезда «Клана Сопрано»

    Российские гребцы победили на чемпионате мира

    Стала известна предварительная причина пожара в Центральном детском мире в Москве

    Появились первые данные о пострадавших при взрыве в Центральном детском магазине в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости