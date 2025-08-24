В Минобороны России раскрыли цели атак по объектам Украины

Минобороны России: ВС РФ поразили место хранения ракет «Сапсан» и склад БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам Украины. Цели атак журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракеты и артиллерия России поразили место хранения ракет «Сапсан», цех производства и склад беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 146 районах.

Ранее были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и обеспечивающие их работу объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов и склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).