В Минобороны России раскрыли цели ночного группового удара по объектам Украины

В Минобороны России заявили об ударе по предприятиям ВПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и обеспечивающие их работу объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов и склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска, дроны и артиллерия поразили места производства, хранения и запуска беспилотников и временные базы ВСУ в 153-х районах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская армия не атакует гражданские объекты. По его словам, удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре.