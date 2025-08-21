Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 21 августа 2025Россия

В Минобороны России раскрыли цели ночного группового удара по объектам Украины

В Минобороны России заявили об ударе по предприятиям ВПК Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, атакованы предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и обеспечивающие их работу объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов и склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска, дроны и артиллерия поразили места производства, хранения и запуска беспилотников и временные базы ВСУ в 153-х районах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская армия не атакует гражданские объекты. По его словам, удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо уже закончить с этим». Зеленский провел закрытую встречу после переговоров с Трампом. Что он заявил о выборах и территориях?

    Российская пенсионерка перехитрила телефонных мошенников и помогла задержать курьера

    Ермак высказался о референдуме по территориальным уступкам

    В России предрекли ВСУ ответ за удары по школе и детсаду в Курской области

    В столице региона России взорвалась автозаправка

    Пытавшемуся покончить с собой в российском СИЗО диверсанту вынесли приговор

    Российский девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть

    Любовницу Немцова обвинили в незаконном выселении

    В еще одном российском регионе заявили о проблемах с бензином

    Раскрыты подробности драки мужа Блиновской с водителем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости