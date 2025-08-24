В Раде раскритиковали Зеленского за комментарий об ударе по «Дружбе»

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский разжигает конфликт с Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский пытается шантажировать Венгрию, угрожая ударами по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он назвал циничной насмешкой слова украинского лидера о том, что существование «Дружбы» зависит от Будапешта. «Это прямой шантаж. Очередное заявление террориста, который привык угрожать не только своему народу, но и соседям. Сегодня он давит на Венгрию, завтра — на Польшу, а послезавтра дойдет и до Брюсселя», — написал парламентарий.

Он призвал Будапешт немедленно отреагировать на комментарий Зеленского, подчеркнув, что ответ должен быть жестким. По мнению Дмитрука, вскоре украинский президент может начать угрожать атаками западными лидерам, которые отказываются «плясать под его дудку».

Ранее Зеленский пошутил об ударах украинских военных по нефтепроводу «Дружба». «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — сказал он.