22:36, 24 августа 2025Мир

В США охарактеризовали конфликт на Украине словами «рискнули и проиграли»

Экономист Сакс: США рискнули и проиграли в конфликте на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

США «рискнули и проиграли» в конфликте на Украине. Такими словами ставку Вашингтона на Киев охарактеризовал американский экономист и профессор Гарвардского университета Джеффри Сакс.

По его мнению, Украина сейчас сталкивается с нехваткой личного состава, оружия и боеприпасов, а внутриполитическая ситуация оставляет желать лучшего. Эксперт подчеркнул, что такой исход был предсказуем еще с самого начала конфликта.

Сакс назвал украинское противостояние «безрассудной американской авантюрой», подчеркнув, что ошибки администрации бывшего президента США Джо Байдена были закономерны. Он добавил, что никогда не был высокого мнения о стратегах из Белого дома.

Ранее Сакс заявил, что США следует признать правоту России в вопросе украинского конфликта. «Сейчас [американцам] нужно заключить мир, признать, что Россия была права, и заняться ключевыми вопросами урегулирования. В их силах завершить конфликт», — отметил он.

