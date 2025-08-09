Экономист Сакс призвал США признать правоту позиции России по Украине

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США следует признать правоту России в вопросе украинского конфликта. Об этом он высказался на YouTube.

Сакс призвал США признать правоту России по Украине и подчеркнул, что американцы дали реальные сигналы. Он добавил, что не знает, о чем могут договориться стороны.

«Сейчас им [американцам] нужно заключить мир, признать, что Россия была права и заняться ключевыми вопросами урегулирования. <…> В их силах завершить конфликт», — отметил он.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Местом встречи американский лидер назвал Аляску. В свою очередь, губернатор Аляски Майк Данливи назвал штат подходящим местом для переговоров двух лидеров.