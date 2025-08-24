Россия
В России ответили на вопрос о повышении соцвыплат с 1 сентября

Алена Шевченко
Повышение социальных выплат в России с 1 сентября не планируется, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас с 1 августа поднялась пенсия для работающих пенсионеров — для тех, кто отработал полный год в 2024 году. А с 1 октября будет повышена зарплата для госслужащих — это силовой блок, для военнослужащих. И пенсия, соответственно, для бывших госслужащих и военных — на 7,6 процента», — рассказала Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в сентябре 2025 году будут повышены пенсии россиянам, достигшим возраста 80 лет, а также пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе.

По словам политика, если пенсионеру исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он начнет получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — 17 815 рублей 40 копеек вместо 8 907 рублей 70 копеек.

