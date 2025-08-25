Ценности
12:14, 25 августа 2025

22-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс в бикини снялась в горах

22-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс Кэрис снялась в бикини в горах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @carys.douglas

Дочь актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа Кэрис Зета Дуглас поделилась снимками в бикини. Фотографии опубликованы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя знаменитость снялась у озера в горах в темно-синем купальнике бренда Orixa. Отмечается, что стоимость купального костюма составляет 195 долларов (15 тысяч рублей). На размещенных кадрах девушка была запечатлена с распущенными волосами. При этом от макияжа и аксессуаров она отказалась.

В апреле 2024 года дочь Кэтрин Зеты-Джонс пришла на вечеринку в платье матери 25-летней давности. Она посетила мероприятие в облегающем атласном платье-комбинации розового оттенка с кружевной отделкой французского бренда Ungaro. В данном наряде ее мать, исполнившая роль в фильме «Маска Зорро», появилась на церемонии вручения наград MTV Movie Awards в 1999 году.

