12:34, 25 августа 2025Силовые структуры

Арестованный глава азербайджанской диаспоры Урала попросил себе сокамерника

Находящийся в СИЗО глава азербайджанцев Урала попросил о сокамернике
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Арестованный председатель Свердловской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский, находящийся в одиночной камере СИЗО № 1, попросил подселить к нему сокамерника. Об этом со ссылкой на председателя региональной общественно-наблюдательной комиссии Владимира Попова сообщает издание URA.

По данным издания, Шихлинский пожаловался Попову на то, что сидит в одиночке размером с «избушку на курьих ножках», которая хоть и отремонтирована, но крайне мала для человека его размеров. Глава азербайджанской диаспоры рассказал, что у него есть заболевание и ему может понадобиться экстренная помощь, а потому ему нужен сокамерник, который в случае чего мог бы позвать врачей.

Глава азербайджанской диаспоры проходит по уголовным делам об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Следователи предполагают, что Шихлинский мог покровительствовать этнической преступной группировке, боевики которой нападали на предпринимателей, а также занимались наркоторговлей и организацией проституции.

МВД России объявило Шихлинского в розыск 30 июля. За месяц до этого его задержали в Екатеринбурге. Спецназ остановил Mercedes-Benz G-класса, в котором Шихлинский ехал с сыном, посреди дороги возле торгового центра «Баку Плаза». После этого главу диаспоры увезли на допрос, однако позже отпустили.

