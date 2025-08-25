Ценности
21:30, 25 августа 2025

Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс показала фанатам откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 41,9 миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре обнаженной. Она позировала, стоя спиной к камере у панорамного окна.

При этом артистка распустила волосы, подняла руки над головой и надела черные сапоги до колена на каблуках. В свою очередь, она частично прикрыла ягодицы на снимке стикером с розой.

Ранее в августе немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум обнаженной снялась для журнала Paris Match.

