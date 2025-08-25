Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:00, 25 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал виновного в уничтожении украинцев

Депутат Рады Дубинский: Зеленский приближает уничтожение украинцев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в возможном уничтожении украинцев, поскольку он противится окончанию боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, украинская пропаганда не сможет ответить на вопрос, ради чего Киев продолжает конфликт. Депутат отметил, что скорейшее прекращение огня жизненно важно для Украины, однако Зеленский «цепляется за любые шансы войну продолжить».

«Человеческий капитал безвозвратно утерян ради удовлетворения амбиций сумасшедшего клоуна. Для него это продолжение безответственности, власти и обогащения. Для его европейских спонсоров — оружейные контракты и сдерживание России. Для украинцев — уничтожение и смерть», — заключил Дубинский.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук обратил внимание, что Зеленский в Софийском соборе помолился за мир, но при этом он продолжает отправлять граждан на мясорубку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали два варианта развития конфликта на Украине

    Депутат Рады назвал виновного в уничтожении украинцев

    Назван защищающий от рака простой продукт

    Мужчины и женщины перечислили простые и при этом стабильно возбуждающие их вещи

    Учительница устроила групповой секс с двумя старшеклассниками

    Лавров раскрыл отношение Путина к Трампу

    Володин прибыл в Китай

    Озвучены российские регионы с самыми низкими затратами на ЖКУ

    Одна страна заявила о стремлении начать поставки газа из России

    Мерц предупредил немцев о кризисе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости