Дмитриев назвал причину кризиса в Германии

Глава РФПИ Дмитриев назвал кризис в Германии итогом неправильных решений

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил о невозможности страны продолжать финансировать систему соцобеспечения в существующем виде. Дмитриев назвал в соцсети X причину кризиса в ФРГ.

«Возможно, "кризис", о котором говорит канцлер, не упал с неба — это итог многих лет неверных решений и плохой политики. И эти неправильные политические решения продолжаются», — написал он.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что с 2017 года рост ВВП Германии составил всего 1,6 процента, хотя в Европейском союзе (ЕС) в целом этот показатель выше почти в шесть раз. Немецкая экономика также сокращается уже третий год подряд — ВВП страны упал на 0,3 процента в 2023 году, 0,2 процента в 2024-м и 0,3 в текущем году.