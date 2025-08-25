Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:12, 25 августа 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал неожиданную серьезную опасность антибиотиков

Врач Мясников заявил, что антибиотики могут приводить к раку и ожирению
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную опасность антибиотиков. Выпуск с предостережением специалиста, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников напомнил, что, бесконтрольный прием антибиотиков может привести к тому, что они перестанут работать. Кроме того, эти препараты негативно влияют на микробиом. «Ненужный удар антибиотиками по микробиому приводит к росту [случаев] онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Вот в чем опасность антибиотиков. То, что перестали действовать, — ладно. А вот это серьезно», — заявил врач.

Доктор добавил, что не всегда нужно принимать антибиотики, чтобы избавиться от бактерии хеликобактер пилори, вызывающую гастрит у некоторых людей. По его мнению, в будущем эту бактерию будут считать нормальной частью микробиома человека.

Ранее Мясников назвал поводы срочно обратиться к врачу, если возник шум в ушах. Доктор объяснил, что посетить медицинского специалиста стоит в том случае, если шум сопровождается головокружением или болью в ушах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Россияне вместе с китайцами за 20 минут установили новый рекорд страны

    Рассекречен новый сервис Apple

    Названы вероятные темы новой встречи чиновников США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости