Доктор Мясников назвал неожиданную серьезную опасность антибиотиков

Врач Мясников заявил, что антибиотики могут приводить к раку и ожирению

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную опасность антибиотиков. Выпуск с предостережением специалиста, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников напомнил, что, бесконтрольный прием антибиотиков может привести к тому, что они перестанут работать. Кроме того, эти препараты негативно влияют на микробиом. «Ненужный удар антибиотиками по микробиому приводит к росту [случаев] онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Вот в чем опасность антибиотиков. То, что перестали действовать, — ладно. А вот это серьезно», — заявил врач.

Доктор добавил, что не всегда нужно принимать антибиотики, чтобы избавиться от бактерии хеликобактер пилори, вызывающую гастрит у некоторых людей. По его мнению, в будущем эту бактерию будут считать нормальной частью микробиома человека.

