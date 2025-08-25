Экономика
Дом-книжку на Новом Арбате сохранят

Москвичи проголосовали за сохранение экс-здания СЭВ на Новом Арбате
Юлия Мискевич
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Москвичи в рамках голосования на платформе «Активный гражданин» определили концепцию дома-книжки, бывшего здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), выбрав вариант с сохранением этого объекта. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что более 178 тысяч жителей Москвы приняли участие в голосовании. Так, более 46 процентов респондентов выбрали проект, который предполагает сохранение знаменитого дома-книжки и создание новой архитектурной достопримечательности.

В сообщении подчеркивается, что объект дополнят небоскребом, который напоминает свиток. В многофункциональном кластере разместят офисы. Кроме того, в нем создадут торговую, деловую, гастрономическую инфраструктуру.

Долгое время дом-книжка использовался как офис, более 30 лет его занимала мэрия Москвы. В октябре 2024 года здание признали аварийным. Ремонт оказался дороже нового строительства, поэтому было решено провести комплексную реконструкцию. Инвестором стала компания «Киевская площадь», планирующая построить на месте социокультурный кластер, включающий в себя как жилые, так и общественные объекты.

