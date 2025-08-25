Двух подростков нашли без признаков жизни после ужина в отеле Турции

Двух голландских подростков нашли без признаков жизни после ужина в отеле турецкого города Стамбул. Об этом пишет The Brussels Times.

Уточняется, что обстоятельства произошедшего остаются невыясненными. Турецкие СМИ сообщают, что 15-летний молодой человек, его 17-летний брат и их отец отдыхали в Турции, и в один из вечеров почувствовали себя плохо после ужина.

Утром 22 августа подростков нашли в гостиничном номере без признаков жизни, отец был доставлен в больницу в состоянии шока. Также, по информации местных изданий, 57-летний мужчина заявил, что ничего не ел во время ужина.

Ранее туриста из Швеции нашли без признаков жизни в номере отеля в Таиланде. Сотрудники отеля рассказали, что мужчина жил один с 10 апреля и постоянно выпивал.