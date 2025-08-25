Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:13, 25 августа 2025Путешествия

Двух подростков нашли без признаков жизни после ужина в отеле Турции

Двух подростков нашли без признаков жизни после ужина в отеле Стамбула
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Maria Korneeva / Getty Images

Двух голландских подростков нашли без признаков жизни после ужина в отеле турецкого города Стамбул. Об этом пишет The Brussels Times.

Уточняется, что обстоятельства произошедшего остаются невыясненными. Турецкие СМИ сообщают, что 15-летний молодой человек, его 17-летний брат и их отец отдыхали в Турции, и в один из вечеров почувствовали себя плохо после ужина.

Материалы по теме:
«Русские были самыми щедрыми» Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
«Русские были самыми щедрыми»Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
22 февраля 2023
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023

Утром 22 августа подростков нашли в гостиничном номере без признаков жизни, отец был доставлен в больницу в состоянии шока. Также, по информации местных изданий, 57-летний мужчина заявил, что ничего не ел во время ужина.

Ранее туриста из Швеции нашли без признаков жизни в номере отеля в Таиланде. Сотрудники отеля рассказали, что мужчина жил один с 10 апреля и постоянно выпивал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это намек Киеву». Президент Финляндии жестко высказался о России и ее интересах на Украине. Чего он этим добивается?

    Агата Муцениеце вышла замуж

    Больной раком Кушанашвили рассказал об ожидающем его «еще одном круге ада»

    Москвичам назвали срок потепления

    На Украине отменили спектакль американского режиссера

    Россиянам назвали оптимальный размер комнат в квартире

    Президент Польши хочет признать флаг УПА нацистским символом и урезать льготы украинцам. При чем тут концерт Макса Коржа?

    Груженная кислотой фура взорвалась посреди российской трассы и попала на видео

    Трамп предположил отношение Путина к Зеленскому

    Мужчина вырастил львицу как собственную дочь и стал питаться ее добычей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости