Экс-глава ЦРУ призвал к радикальному изменению подхода к России

Экс-глава ЦРУ Петреус призвал снять ограничения для ударов по России

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус призвал снять ограничения для украинских ударов по России и радикально изменить подход к конфликту на Украине. Его слова передает The Hill.

«Нам нужно изменить эту динамику, оказав Украине гораздо большую помощь, чем мы делали до сих пор: сняв с нее ограничения, изъяв 300 миллиардов долларов замороженных резервов российских денег в европейских странах», — утверждается в публикации.

Экс-глава ЦРУ призвал отдать замороженные российские активы Украине и расширить санкционное давление на Москву. В частности, он предложил ввести санкции против Газпромбанка и ограничить экспорт нефти «больше, чем мы (США) это делали до сих пор».

Ранее стало известно, что Евросоюз обсудит варианты дальнейшего использования доходов от замороженных активов России.