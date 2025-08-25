ЕС задумал вновь использовать российские замороженные активы

Европейский союз (ЕС) обсудит варианты дальнейшего использования доходов от замороженных активов России. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, 30 августа состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС. Газета ознакомилась с пригласительным письмом.
Дания, в настоящее время являющаяся председателем объединения, предложила обсудить «усиление давления на Россию» за счет нового 19-го пакета санкций.
«Они также рассмотрят "дальнейшие варианты использования доходов" от замороженных активов России», — утверждается в публикации.
Ранее стало известно, что министры обороны стран Евросоюза обсудят увеличение военной помощи Украине.