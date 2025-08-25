Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:12, 25 августа 2025Мир

ЕС задумал вновь использовать российские замороженные активы

Politico: ЕС обсудит использование доходов от замороженных активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) обсудит варианты дальнейшего использования доходов от замороженных активов России. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, 30 августа состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС. Газета ознакомилась с пригласительным письмом.

Дания, в настоящее время являющаяся председателем объединения, предложила обсудить «усиление давления на Россию» за счет нового 19-го пакета санкций.

«Они также рассмотрят "дальнейшие варианты использования доходов" от замороженных активов России», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что министры обороны стран Евросоюза обсудят увеличение военной помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    Бывшая участница популярного реалити-шоу раскрыла грязную правду о нем

    Россияне получили почти миллион рублей за несуществующего ребенка

    ЕС задумал вновь использовать российские замороженные активы

    В ДНР раскрыли положение российских войск в Доброполье

    В российском регионе прекратили продажу бензина населению

    Стали известны погодные условия в заплыве через Босфор с пропавшим россиянином

    В Турции раскрыли условие распада НАТО

    Глава Курской области отреагировал на задержание своего заместителя

    Названа причина срыва запуска Starship

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости