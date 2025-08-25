Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 25 августа 2025Мир

Экс-посол США в НАТО обвинил Трампа в непонимании украинского конфликта

Экс-посол США в НАТО Даалдер: Трамп не понимает украинский конфликт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У президента США Дональда Трампа есть фундаментальное непонимание украинского конфликта. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер, передает The New York Times (NYT).

«Трамп считает, что конфликт идет за территорию», — отметил экс-посол.

По словам Даалдера, американский лидер «в корне неверно понимает» ситуацию на Украине. Он выразил мнение, что с точки зрения России речь идет не о территориях, а «об идентичности и о вопросе, присоединится ли Украина к Западу».

Ранее группа гражданской дипломатии во главе с американским экс-разведчиком и бывшим инспектором по оружию массового поражения спецкомиссии ООН Скоттом Риттером обратилась к Трампу с призывом углублять конструктивные контакты между США и Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения будут развиваться». Президент дружественной России страны поздравил Зеленского и получил благодарность за помощь

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Раскрыта причина переноса суда по жалобе на приговор бывшему замглавы Минобороны России

    Экс-посол США в НАТО обвинил Трампа в непонимании украинского конфликта

    Российские войска начали охват Константиновки с флангов

    На морском дне выявлены аномальные песчаные образования

    Ивлеева похвасталась новой баней

    В России нашли свыше полусотни скрытых погребений

    Вода из туалета могла стать причиной крушения самолета с сотнями пассажиров в Индии

    Военкор оценил успехи российских войск в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости