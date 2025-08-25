Экс-посол США в НАТО обвинил Трампа в непонимании украинского конфликта

Экс-посол США в НАТО Даалдер: Трамп не понимает украинский конфликт

У президента США Дональда Трампа есть фундаментальное непонимание украинского конфликта. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер, передает The New York Times (NYT).

«Трамп считает, что конфликт идет за территорию», — отметил экс-посол.

По словам Даалдера, американский лидер «в корне неверно понимает» ситуацию на Украине. Он выразил мнение, что с точки зрения России речь идет не о территориях, а «об идентичности и о вопросе, присоединится ли Украина к Западу».

Ранее группа гражданской дипломатии во главе с американским экс-разведчиком и бывшим инспектором по оружию массового поражения спецкомиссии ООН Скоттом Риттером обратилась к Трампу с призывом углублять конструктивные контакты между США и Россией.