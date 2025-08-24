В США обратились к Трампу после встречи с Путиным

ТАСС: Экс-разведчик Риттер направил Трампу письмо с призывом к диалогу с Россией

Группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США и бывшим инспектором по оружию массового поражения спецкомиссии ООН Скоттом Риттером обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом углублять конструктивные контакты между США и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа отметили, что группа состоит из законотворцев, офицеров, аналитиков и профессоров, которые способствовали формированию отношений между двумя народами и борьбе с «русофобией». По их словам, ими была создана устойчивая основа для контактов между гражданами двух стран. Они призвали Трампа к совместной работе ради развития диалога между США и Россией.

Члены группы также поздравили Трампа с успешным проведением встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске и отметили конструктивность его встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств.

Ранее президент США заявил, что решение в отношении украинского конфликта будет иметь большое значение, каким бы оно ни было. Также Дональд Трамп высказался о возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, он хотел бы лично участвовать в потенциальных переговорах, хотя «многие считают, что они ни к чему не приведут».