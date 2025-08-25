Эмма Уотсон вышла на прогулку в прозрачном платье

Актриса Эмма Уотсон вышла на прогулку в прозрачном платье поверх бикини

Британская актриса Эмма Уотсон вышла на прогулку в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 35-летнюю звезду серии фильмов о Гарри Поттере вместе с ее персональным тренером на улице в Сен-Тропе, Франция. Она попала в объектив в прозрачном вязаном мини-платье черного цвета, которое надела поверх красного бикини, и голубых кроссовках.

Также знаменитость уложила волосы в пучок и дополнила образ несколькими цепочками с кулонами и массивными кольцами.

Ранее в августе 59-летняя американская актриса Холли Берри опубликовала фото в прозрачном платье без нижнего белья.