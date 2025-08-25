Бывший СССР
ЕС захотел применить «кнут» к одной постсоветской стране

Нино Скворцова: Исключение Грузии из Совета Европы рассматривается ЕС как кнут
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Предложение исключить Грузию из Совета Европы рассматривается Европейским союзом (ЕС) как кнут, чтобы вынудить страну следовать указаниям Брюсселя. Об этом РИА Новости сообщила политолог Нино Скворцова.

«Для Тбилиси, приостановившего интеграцию в ЕС до 2028-го, любые поползновения евробюрократов с целью надавить на власть и поддержать оппозицию рассматриваются в недружественном и неконструктивном ключе», — отметила она.

По словам политолога, членство в Совете Европы носит символический характер. А проевропейская оппозиция неспособна мобилизовать достаточное количество людей.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал число пресеченных за четыре года попыток госпереворота. По его словам, несмотря на попытки внутренней дестабилизации страны, Грузия остается лидером в регионе по темпам экономического роста.

