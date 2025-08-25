Силовые структуры
ФАС возбудила дела из-за завышения цен на заправках в регионах

ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на заправках в регионах России
Александра Синицына
Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила рад дел в свящи с завышением розничных цен на заправках в отдельных регионах России. Сообщение об этом подготовили по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Представитель ФАС отметил, что служба «будет продолжать мониторинг цен».

Ранее ведомство пообещало проверить заправки Приморского края на предмет завышения цен на бензин после того, как поступила соответствующая жалоба. Региональные СМИ сообщили о дефиците бензина на трассах и в небольших поселениях, из-за чего местные жители вынуждены возить запас топлива с собой в канистрах.

