15:47, 21 августа 2025Экономика

В российском регионе проверят заправки после жалоб на дефицит бензина

Платон Щукин
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить заправки Приморского края на предмет завышения цен на бензин после того, как ей поступила соответствующая жалоба. Об этом представитель краевого управления ведомства рассказал РИА Новости.

По его словам, пока речь идет только об одном обращении, срок его рассмотрения составит 30 дней. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования.

Ранее региональные СМИ сообщили о дефиците бензина на трассах и в небольших поселениях, из-за чего местные жители вынуждены возить запас топлива с собой в канистрах. По их мнению, такая сложная ситуация наблюдается впервые с начала века.

В правительстве края объяснили дефицит топлива большим спросом, связанным с туристами, которые отправились на отдых к морю, а также заверили, что запас топлива на нефтебазах достаточен.

Между тем автовладельцы утверждают, что стоимость топлива на заправках, где оно еще есть, взлетела с 61-63 рублей за литр Аи-92 и 65 за литр Аи-95 до 76 и 79 рублей соответственно.

До этого сообщалось о нехватке бензина в Забайкальском крае, Крыму и Запорожской области. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, одним из негативных факторов стало сокращение производства на фоне возобновления атак беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

По итогам торгов на Петербургской бирже сегодня, 21 августа, стоимость Аи-92 обновила исторический рекорд, достигнув 72 663 рублей за тонну. Аи-95 незначительно подешевел — до 81 342 рублей, что все дороже, чем в любой другой день торгов за исключением среды, 20 августа.

