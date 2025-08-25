Гоблин назвал психически нездоровыми одну категорию людей

Блогер Пучков заявил, что люди, медленно переходящие дорогу, психически больны

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал психически больными людей, медленно переходящих дорогу. Об этой категории людей он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Гоблина, пешеходы, которые, переходят дорогу, специально замедляются, демонстрируют превосходство над автомобилистами, вынужденными их пропускать. «Это психически нездоровые граждане. Просто психически нездоровые. Где здравый смысл-то? Нет его. Есть только ущербная психика, в рамках которой [эти люди считают]: "А нигде не написано, с какой скоростью я должен переходить". Стыдно, граждане», — посетовал Пучков.

Блогер уточнил, что говорит о людях, не имеющих физических ограничений, из-за которых они были бы вынуждены двигаться медленно.

Ранее Пучков заявил, что представителям трех профессий, в том числе журналистам, нужно проверять психическое здоровье. По словам Гоблина, они влияют на общественное сознание, имея при этом психические отклонения.