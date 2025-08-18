Гоблин призвал проверять психическое здоровье представителям трех профессий

Блогер Пучков заявил, что актерам нужно проверять психическое здоровье

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал проверять психическое здоровье при приеме на работу представителям трех профессий. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«[Нужно проверять] актеров театра и кино и режиссеров театров — в первую очередь. Журналистов тоже. Это они нам формируют общественное сознание и являются при этом людьми психически нездоровыми в массе», — заявил Пучков.

Он добавил, что, работая в правоохранительных органах, ежегодно проверял свое психическое здоровье.

