Информация о вербовке жительниц ЮАР для работы в России не подтвердилась

Сообщения о вербовке жительниц ЮАР для работы в России не подтвердились
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Информация о том, что Россия вербует южноафриканских женщин для работы в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане, где собирают дроны Shahed-136, не подтвердилась. Материал о рабском труде жительниц ЮАР опубликовало издание Bloomberg.

По данным исследователей, в республике распространяли объявления о вакансиях для девушек 18-22 лет в строительстве и в сфере услуг, в действительности же большинство женщин без предупреждения оказываются на производстве беспилотников. В материале сообщается, что власти ЮАР начали проверку по этому поводу.

В «Алабуге» действует специальная программа трудоустройства молодых специалистов со всего мира. Ее участникам предлагают профессиональную подготовку, уроки русского языка, льготное проживание в хостелах, денежное содержание, бесплатный перелет в Россию и медицинское страхование. В рамках программы можно выбрать следующие направления: автотранспортный цех; сервис и гостеприимство; оператор производства; кейтеринг; логистика; монтажные работы; отделочные работы. Участники программы учатся и работают по собственному желанию и в соответствии с законодательством РФ.

После окончания обучения участники программы могут работать на заводах-резидентах, в том числе на крупнейшем в мире заводе по производству ударных беспилотников, поступить в российский вуз, либо вернуться на родину.

В мае 2025 года посольство России уже опровергало схожие утверждения о рабском труде граждан Нигерии в РФ. «В нигерийской прессе обратили внимание на живой интерес к теме ОЭЗ в Алабуге. Некоторые местные особо изощренные в своей фантазии издания публикуют талмуды страниц докладов о нигерийских девушках и женщинах, которые насильно были втянуты в работу на заводах в Республике Татарстан», — говорилось в сообщении. Там также заявляли, что Россия веками боролась за независимость, и в любой ее точке уважают и ценят право любого народа на свободу.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

