Назван предельный уровень ставок по ипотеке для российских новостроек

Ипотечная ставка в 10 % сделает готовое жилье выгоднее новостроек

Снижение рыночных ставок по ипотеке до 10 процентов сделает покупку вторичного жилья выгоднее, чем новостройки по семейной программе. К такому выводу пришли аналитики федеральной компании «Этажи». Результаты исследования публикуют «Известия».

На фоне действия ипотечных госпрограмм ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой» в настоящее время достиг рекордного уровня. Квадратный метр готовой квартиры сейчас в среднем дешевле новостройки на 20,6 процента. Порой разница достигает 60 процентов. При таких ценах на первичное жилье покупатели стараются искать варианты с наибольшей скидкой и по заниженной стоимости. Снижение ипотечных ставок может спровоцировать переток покупателей с рынка новостроек на рынок готового жилья, полагают в фирме.

Для того чтобы уравнять платежи по семейной и рыночной ипотеке, в целом по России достаточно ставки в 10,3 процента годовых. В Омске потребуется ставка в 13,7 процента, в Челябинске — 12,9 процента, Нижнем Новгороде — 12,5 процента. В Санкт-Петербурге необходима ставка в размере 4,9 процента, а в Москве — 3,8 процента. «Из-за ограничений в лимитах по льготным программам кредитования их влияние на разрыв между ценой вторичного и первичного жилья в Москве и Санкт-Петербурге не так значителен, плюс большая доля нового жилья строится вне центральных локаций, где квадратный метр априори дешевле», — разъяснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Ранее стало известно, сколько москвичи копят на новую квартиру без оформления ипотеки. На такую покупку столичные жители в среднем откладывают десять лет.