21:20, 25 августа 2025Мир

Иранский чиновник обвинил Россию в помощи Израилю

Садр: Россия предоставила Израилю разведданные в ходе 12-дневной войны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Россия предоставляла Израилю разведданные в ходе 12-дневной войны с Ираном. Об этом заявил член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр в интервью телеканалу Seenergyir.

«Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране», — обвинил Садр.

По словам чиновника, Россия только осудила атаку Ирана Израилем. Садр подчеркнул, что у Москвы и Тегерана должны быть серьезные отношения, но «доверять нельзя».

Ранее стало известно, что США истощили четверть своего запаса современных ракет противоракетной обороны THAAD за 12 дней конфликта Израиля и Ирана.

