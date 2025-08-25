Экономика
15:42, 25 августа 2025Экономика

Ивлеева похвасталась новой баней

Ивлеева показала свою новую загородную баню
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Пятый канал|Новости»

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева похвасталась своей новой загородной баней. Звезда показала строительство объекта в Instagram («запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ»).

Баня будет находиться рядом с домом Ивлеевой и ее мужа, бизнесмена Филиппа Бегака, в деревне в Навлинском районе Брянской области. К настоящему моменту уже готова деревянная основа постройки. «Пришли выбирать, где будут розетки», — поделилась телеведущая.

Ивлеева также показала отдельное небольшое здание, в котором расположится санузел.

Ранее Ивлеева испугалась за мэра Москвы Сергея Собянина накануне приезда в Россию президента США Дональда Трампа. Звезда попросила не показывать американскому лидеру столичное метро, так как в противном случае он может захотеть украсть главу города.

