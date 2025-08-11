Ивлеева испугалась за Собянина в преддверии приезда Трампа

Ивлеева испугалась, что Трамп увидит московское метро и увезет Собянина

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева испугалась, что президент США Дональд Трамп захочет увезти с собой мэра Москвы Сергея Собянина, если увидит московское метро. Об этом она написала в своем Telegram.

Ивлеева сделала репост сообщения, в котором говорится, что 15 августа Трамп прилетит в Россию. Ведущая уточнила, посетит ли глава США столицу. «Не показывайте ему метро. Иначе он заберет Сергея Семеновича», — добавила звезда.

Ранее сообщалось, что Ивлеева попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Украина обвиняет телеведущую в посещении Крыма и Мариуполя в 2024 году.