07:24, 9 августа 2025Бывший СССР

Ивлеева попала на «Миротворец»

ТАСС: Блогер Анастасия Ивлеева попала в базу «Миротворца»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России), об этом сообщает ТАСС.

Ее личные данные были внесены на сайт в феврале 2019 года, Украина обвиняет ведущую в посещении Крыма, а также Мариуполя в 2024 году.

Ранее стало известно, что певица украинского происхождения Анна Дзюба (псевдоним — Анна Асти), выступающая в России, была внесена на «Миротворец». Личная информация об исполнительнице появилась в базе сайта в октябре 2023 года, она была внесена туда в связи с получением российского гражданства.

Сайт «Миротворец» был основан в 2014 году, он публикует персональные данные тех, кто якобы может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

