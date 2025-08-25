Киркоров назвал виновного в своем падении во время концерта

Филипп Киркоров заявил, что подтанцовка не виновата в его падении на концерте

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что в падении во время концерта в Казани винит только себя. Исполнителя цитирует MK.RU.

Киркоров подчеркнул, что в его падении на сцене не виновата подтанцовка. Он отметил, что никогда не винит никого, кроме себя.

«Просто лестница на колесиках неуклюже уехала в сторону. А дальше вы все видели сами», — рассказал певец.

21 августа во время выступления в Казани Киркоров попытался подняться по ступенькам, но не удержался и упал. Несмотря на это, он быстро встал и продолжил выступление. Известно, что певец повредил ногу, после падения ему потребовался ортопедический наколенник.

Ранее Киркоров подтвердил, что у него сахарный диабет. Он заявил, что из-за болезни его раны на руке плохо заживают. До этого сообщалось, что исполнитель жалуется на слабость, перепады настроения, постоянное чувство жажды и «ватные ноги».