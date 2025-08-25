Москвичи бросились покупать жилье в одном регионе

Спрос на жилье в Калининградской области вырос в 2,5 раза

С января 2024 года по июль 2025-го спрос на жилье в Калининградской области вырос в 2,5 раза, при этом основными покупателями недвижимости в регионе стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и европейских стран. Об этом говорится в исследовании ГК «КОРТРОС» и агентства «Этажи», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чаще всего жилье в Калининградской области покупают для себя — на такие сделки приходится 80 процентов от всех заключенных договоров. В то же время в инвестиционных целях квартиры здесь приобретают лишь 15 процентов покупателей.

Аналитики объясняют рост спроса на недвижимость в регионе ограниченным количеством предложения. По словам руководителя Центра аналитики «Этажей» Ирины Пашковской, в последние годы в области отмечался дефицит строительства новостроек. «Эти факторы стали причиной высокого отложенного спроса, что, однако, не сказалось на росте цен на новостройки Калининграда», — пояснила эксперт.

Ранее аналитики назвали самый популярный размер квартир в Москве. Чаще всего в столице покупают жилье площадью 30-50 квадратных метров.