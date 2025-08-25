Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:39, 25 августа 2025Экономика

Москвичи бросились покупать жилье в одном регионе

Спрос на жилье в Калининградской области вырос в 2,5 раза
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С января 2024 года по июль 2025-го спрос на жилье в Калининградской области вырос в 2,5 раза, при этом основными покупателями недвижимости в регионе стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и европейских стран. Об этом говорится в исследовании ГК «КОРТРОС» и агентства «Этажи», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чаще всего жилье в Калининградской области покупают для себя — на такие сделки приходится 80 процентов от всех заключенных договоров. В то же время в инвестиционных целях квартиры здесь приобретают лишь 15 процентов покупателей.

Аналитики объясняют рост спроса на недвижимость в регионе ограниченным количеством предложения. По словам руководителя Центра аналитики «Этажей» Ирины Пашковской, в последние годы в области отмечался дефицит строительства новостроек. «Эти факторы стали причиной высокого отложенного спроса, что, однако, не сказалось на росте цен на новостройки Калининграда», — пояснила эксперт.

Ранее аналитики назвали самый популярный размер квартир в Москве. Чаще всего в столице покупают жилье площадью 30-50 квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России

    Полицейский сдал дававшего ему взятку бывшего российского депутата

    Медведева рассказала о примирении с Загитовой

    Назван неожиданный эффект противозачаточных таблеток на мозг

    Стали известны сроки эвакуации застрявшей на горе в Киргизии россиянки

    Военкор рассказал о возможной потере ВСУ «дороги жизни» в Купянске

    В российском оздоровительном комплексе произошло массовое отравление

    17-летняя дочь Борисовой сделала пластику

    У компании Александра Васильева нашли долги

    В России захотели обязать больницы передавать в полицию данные о мигрантах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости