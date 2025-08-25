Наука и техника
15:42, 25 августа 2025Наука и техника

На морском дне выявлены аномальные песчаные образования

CE&E: Огромные участки дна Северного моря расположены «вверх ногами»
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: divedog / Shutterstock / Fotodom

Геофизики обнаружили, что огромные участки дна Северного моря расположены буквально «вверх ногами». Согласно исследованию, опубликованному в Communications Earth & Environment, там сформировались сотни песчаных холмов длиной в несколько километров, которые нарушают привычные геологические законы.

Ученые из Университета Манчестера выявили с помощью сейсмических данных структуры, в которых тяжелый песок провалился вниз, а более легкие и пористые отложения поднялись наверх. Такой процесс называют стратиграфической инверсией — когда более молодые слои оказываются под старыми. Впервые этот феномен зафиксирован в столь больших масштабах.

По словам авторов, необычные пласты сформировались около 5,3 миллиона лет назад, на границе миоцена и плиоцена. Толчком могли стать землетрясения: они разрушили твердую верхнюю породу, превратив ее в песок, который со временем утонул, а древние легкие слои всплыли, образовав так называемые флоатиты.

Открытие не только помогает по-новому взглянуть на историю формирования морского дна, но и может оказаться важным для практики — например, в оценке подземных резервуаров и проектах по улавливанию и хранению углерода.

Ранее ученые выявили причину массовой гибели морских звезд. Оказалось, что за эпидемию, унесшую миллиарды эих животных, отвечает бактерия Vibrio pectenicida, ранее известная как возбудитель болезней моллюсков.

    Все новости