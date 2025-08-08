Названа причина крупнейшей морской эпидемии

NE&E: Массовая гибель морских звезд вызвана бактерией Vibrio pectenicida

Ученые установили, что массовая гибель морских звезд в Северной Америке вызвана бактерией Vibrio pectenicida — возбудителем, ранее известным как вредитель моллюсков. Открытие, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, завершает десятилетние поиски причины крупнейшей морской эпидемии, унесшей миллиарды жизней и поставившей некоторые виды морских звезд на грань исчезновения.

Болезнь, известная как синдром истощения морских звезд, впервые была зафиксирована в 2013 году. Она вызывает распад мягких тканей, потерю конечностей, разрушение сосудистой системы и быструю смерть — иногда всего за неделю. Более всего пострадал вид Pycnopodia helianthoides, или подсолнечная морская звезда, — его численность сократилась более чем на 90 процентов.

Исследователи провели серию экспериментов, в которых вводили здоровым звездам экстракты тканей зараженных особей. Если раствор подвергался фильтрации или термообработке, болезнь не передавалась — что указывало на биологическую природу возбудителя. Анализ жидкости внутри тела звезды выявил резкое увеличение концентрации Vibrio, и последующие инъекции чистой культуры этой бактерии вызывали полное развитие синдрома истощения.

Заболевание оказывает влияние не только на самих звезд, но и на всю экосистему. С исчезновением хищников растет численность морских ежей, которые уничтожают водорослевые леса — важную среду обитания для множества видов. Исследователи предупреждают: потепление океанов может ускорять распространение инфекции, а значит, понимание механизмов действия бактерии и ее токсинов становится особенно актуальным.

Ранее ученые выявили гигантский вирус PelV-1, поражающий морской фитопланктон и обладающий самым длинным известным вирусным «хвостом» — более 2 микрометров.