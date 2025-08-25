На Солнце произошла мощнейшая за два месяца вспышка

На Солнце зафиксировали мощнейшую за два месяца вспышку класса M4.6

На Солнце произошла самая крупная с конца июня вспышка. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По информации ученых, мощнейшая с 20 июня вспышка класса M4.6 относилась к четвертой категории по современной пятибалльной системе вспышек. Они отметили, что максимум излучения фиксировался в 08:24 по московскому времени.

«Событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров. На прошлой неделе, еще находясь на обратной стороне, данные центры произвели несколько очень сильных выбросов плазмы, которые, по данным наблюдений, тогда ушли в сторону планеты Марс» — поделились информацией астрономы.

По их словам, несмотря на то, что произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли, они обеспокоены тем, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов.

Из-за вспышек на Солнце возникают магнитные бури, приводящие к нарушениям в работе энергосистем и влияющие на пути миграций птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Помимо этого, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

22 августа ученые сообщили о менее мощной вспышке на Солнце класса M1.7. Событие продлилось 72 минуты.