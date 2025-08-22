Экономика
23:56, 22 августа 2025Экономика

На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла сильная вспышка продолжительностью 72 минуты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vivek Doshi / Unsplash

На Солнце произошла сильная вспышка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

Отмечается, что ученые зафиксировали вспышку M1.7 в пятницу, 22 августа, в 21:51 по московскому времени. Она длилась 72 минуты.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 эквивалентен мощности излучения на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность явления возрастает в десять раз. Вместе со вспышками обычно случаются выбросы солнечной плазмы, облака которой могут вызывать геомагнитные бури на Земле.

Ранее сообщалось, что на обращенной к Земле стороне Солнца почти не осталось пятен. По словам ученых, это касается также и обратной стороны Солнца.

