На Солнце произошла сильная вспышка продолжительностью 72 минуты

На Солнце произошла сильная вспышка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

Отмечается, что ученые зафиксировали вспышку M1.7 в пятницу, 22 августа, в 21:51 по московскому времени. Она длилась 72 минуты.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 эквивалентен мощности излучения на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность явления возрастает в десять раз. Вместе со вспышками обычно случаются выбросы солнечной плазмы, облака которой могут вызывать геомагнитные бури на Земле.

Ранее сообщалось, что на обращенной к Земле стороне Солнца почти не осталось пятен. По словам ученых, это касается также и обратной стороны Солнца.