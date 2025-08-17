Наука и техника
11:35, 17 августа 2025

На Солнце почти не осталось пятен

ИКИ РАН: На обращенной к Земле стороне Солнца почти не осталось пятен
Мария Винар

Фото: David Pineda Svenske / Shutterstock / Fotodom  

На обращенной к Земле стороне Солнца почти не осталось пятен. Об этом пишет Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, это касается также и обратной стороны Солнца. Они пояснили, что пятна все еще присутствуют, но они уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре, даже на космических снимках, их практически не видно. «Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны», — сообщается в посте.

Кроме того, специалисты отметили, что исчезновение пятен — хорошая новость для метеозависимых людей, но плохая — для радиолюбителей. Однако первым все же придется потерпеть, поскольку со вторника ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры.

Ранее астрофизики обнаружили скопление гигантских пятен на Солнце, которые могут представлять угрозу мощнейших солнечных вспышек.

