Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:50, 25 августа 2025

На Украине назвали долю доверяющих военкоматам

Опрос показал, что 68 процентов украинцев не доверяют военкоматам
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

68 процентов украинцев не доверяют территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом свидетельствует опрос группы «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института, передает «Страна.ua».

Сообщается также, что доверяют ТЦК 24 процента украинцев. При этом в феврале 2024, показатель доверия был 32 процента.

Ранее на Украине полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК. Пострадал и адвокат полицейского — его задержали за «нарушение воинского учета», отменили отсрочку и мобилизовали.

До этого политолог Евгений Копатько сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может в дальнейшем еще более ужесточить меры по мобилизации в стране. Среди подобных мер эксперт назвал, с одной стороны, расширение полномочий ТЦК, а с другой — информационную кампанию против критиков мобилизации.

