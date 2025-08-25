На Украине назвали долю доверяющих военкоматам

Опрос показал, что 68 процентов украинцев не доверяют военкоматам

68 процентов украинцев не доверяют территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом свидетельствует опрос группы «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института, передает «Страна.ua».

Сообщается также, что доверяют ТЦК 24 процента украинцев. При этом в феврале 2024, показатель доверия был 32 процента.

Ранее на Украине полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК. Пострадал и адвокат полицейского — его задержали за «нарушение воинского учета», отменили отсрочку и мобилизовали.

До этого политолог Евгений Копатько сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может в дальнейшем еще более ужесточить меры по мобилизации в стране. Среди подобных мер эксперт назвал, с одной стороны, расширение полномочий ТЦК, а с другой — информационную кампанию против критиков мобилизации.