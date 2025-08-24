На Украине полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК

В Ужгороде полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК

В Ужгороде сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) поиздевались над инвалидом, который в прошлом служил в Вооруженных силах Украины. Полицейский Иван Белецкий помог пострадавшему добиться извинений, так как у него были видео с издевательствами, и в итоге за это его уволили, сообщает украинское издание «Страна».

«Полицейский из Ужгорода Иван Белецкий сообщил, что его уволили за помощь ветерану [ВСУ], которого 25 июня избили и оскорбили сотрудники ТЦК», — говорится в сообщении. Уточняется, что после этого руководство начало расследование в отношении стража порядка, а затем его уволили.

Пострадал и адвокат полицейского — его задержали за «нарушение воинского учета», отменили отсрочку и мобилизовали. Кроме того, в ужгородском отделе ТЦК ему сломали ребро.

Ранее стало известно, что солдату ВСУ восемь месяцев не давали общаться с родными, а потом отправили на «мясной штурм».