Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:38, 24 августа 2025Бывший СССР

На Украине полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК

В Ужгороде полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Ужгороде сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) поиздевались над инвалидом, который в прошлом служил в Вооруженных силах Украины. Полицейский Иван Белецкий помог пострадавшему добиться извинений, так как у него были видео с издевательствами, и в итоге за это его уволили, сообщает украинское издание «Страна».

«Полицейский из Ужгорода Иван Белецкий сообщил, что его уволили за помощь ветерану [ВСУ], которого 25 июня избили и оскорбили сотрудники ТЦК», — говорится в сообщении. Уточняется, что после этого руководство начало расследование в отношении стража порядка, а затем его уволили.

Пострадал и адвокат полицейского — его задержали за «нарушение воинского учета», отменили отсрочку и мобилизовали. Кроме того, в ужгородском отделе ТЦК ему сломали ребро.

Ранее стало известно, что солдату ВСУ восемь месяцев не давали общаться с родными, а потом отправили на «мясной штурм».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    Депутат Рады раскрыл план Запада против народов России и Украины

    На Украине полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК

    На Западе оценили стоимость восстановления Украины

    Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях России в западных СМИ из-за «Северных потоков»

    Над регионами России за несколько часов сбили более полусотни дронов

    Стало известно о нежелании украинского командования забирать раненых с поля боя

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    Пентагон запретил Украине бить вглубь России

    Российские авиакомпании скорректировали расписание полетов из-за мер в аэропортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости