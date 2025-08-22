Названы дальнейшие меры по мобилизации на Украине

Политолог Копатько: Зеленский может ужесточить меры по мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может в дальнейшем еще более ужесточить меры по мобилизации в стране. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

«Пока существует нынешний политический режим, власти будут прибегать к более жестким мерам, если не увидят реального сопротивления со стороны общества», — заметил он.

Среди подобных мер эксперт назвал, с одной стороны, расширение полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), а с другой — информационную кампанию против критиков мобилизации. Тем не менее к смягчению подхода властей Украины может привести организованное сопротивление этим мерам со стороны украинцев, считает он.

