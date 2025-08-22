Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 22 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы дальнейшие меры по мобилизации на Украине

Политолог Копатько: Зеленский может ужесточить меры по мобилизации на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может в дальнейшем еще более ужесточить меры по мобилизации в стране. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил политолог Евгений Копатько.

«Пока существует нынешний политический режим, власти будут прибегать к более жестким мерам, если не увидят реального сопротивления со стороны общества», — заметил он.

Среди подобных мер эксперт назвал, с одной стороны, расширение полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), а с другой — информационную кампанию против критиков мобилизации. Тем не менее к смягчению подхода властей Украины может привести организованное сопротивление этим мерам со стороны украинцев, считает он.

Ранее Евгений Копатько раскрыл последствия насильственной мобилизации для украинских властей. По его мнению, это может привести к серьезному кризису для руководства страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В Европе возмутились из-за ударов ВСУ по России

    В Госдуме призвали не щадить уехавших из России артистов

    В Германии призвали отменить санкции против России

    Москвичей предупредили о температурных качелях

    Гранатометчика Поповича признали виновным в России

    В России предложили убрать понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов

    Обвинения против Седоковой назвали политизированными

    Генсек НАТО раскрыл двух противников членства Украины в альянсе

    «Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости