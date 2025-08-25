На Украине рассказали о применении Як-52 против дронов

WSJ: Киев использует стрелков на Як-52 для борьбы с «Геранями» и «Орланами»

Киев использует советские спортивно-тренировочные самолеты Як-52 для борьбы с российскими разведывательными и ударными дронами. О тактике применения самолетов рассказали в репортаже The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что спортивные самолеты лишены радара, поэтому для наведения используют команды с земли. После обнаружения дрона и сближения стрелок, находящийся в кабине инструктора, отодвигает фонарь и ведет огонь из стрелкового оружия. Также некоторые беспилотники перехватывают путем переворота ударом под крыло.

Эскадрилья Як-52 состоит примерно из 20 пилотов и стрелков. Их используют для перехвата различных дронов, включая ударные «Герани» и разведывательные «Орланы», в светлое время суток. На Украине заявили, что один из экипажей перехватил более 50 беспилотников за 300 вылетов.

В мае опубликовали видео, демонстрирующее полет российского Як-52Б2. Модификация, созданная для перехвата дронов, получила радар кругового обзора, метеолокатор и полуавтоматический карабин 12-го калибра.