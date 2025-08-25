Бывший СССР
На Украине выявили незаконный агробизнес в Чернобыльской зоне

На Украине выявили схемы незаконного выращивания сельхозкультур в зоне ЧАЭС
Фото: Стрингер / РИА Новости

В Житомирской области были выявлены схемы незаконного выращивания сельскохозяйственных культур в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что участком в 1790 гектаров, расположенном в зоне отчуждения, может распоряжаться только кабинет министров Украины. Несмотря на это, в 2021 году сельский глава вместе с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил указанные земли в пользование. Ущерб составил более 4,9 миллиона гривен (9,55 миллиона рублей).

«Вместе с тем директор одного из обществ создал организованную группу, в которую привлек руководителя другого предприятия и депутата одного из поселковых советов. На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 тонны подсолнечника, которые незаконно вывезли за пределы зоны отселения и реализовали на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Подозреваемым предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения и аресте имущества.

Ранее ученые обнаружили, что животные в зоне Чернобыля демонстрируют признаки ускоренной эволюции и адаптации к радиации, включая уникальные изменения в окраске и иммунитете. Эти данные меняют представления о влиянии радиации, показывая ее не только как разрушительный фактор, но и как стимул для эволюционных процессов.

